Con l'ultimo playout disputato domenica, che ha visto il Quattro Mori Tennis Team battere il Tc Assemini 4-3 grazie al doppio di spareggio, si conclude il campionato regionale di Serie C di tennis a squadre.

Il campionato maschile ha visto il Tc Moneta e il Poggio Sport Village strappare i pass per il tabellone nazionale che mette in palio le promozioni alla B2 nazionale. Ai playout, si sono salvati il Tc Alghero e, come detto, il Quattro Mori Tennis Team, mentre Tc Arzachena e Tc Assemini retrocedono assieme a Tc Tempio e Ct Macomer, ultimi nei rispettivi gironi.

Il girone unico femminile ha visto la conferma del Ct Decimomannu come campione sardo e partecipante agli spareggi promozione. Retrocesse diretta per le ultime due, il Quattro Mori e il Tc Ghilarza.

