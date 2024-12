Buona prova di Carolina Cicu, che si è issata fino alle semifinali dell’Open Indoor Village, sui campi del The Village di Grosseto.

La tennista torresina è entrata in lizza nei sedicesimi di finale, battendo 7-6, 6-4 Ginevra Mosi (Tc Ponsacco), per poi approfittare, negli ottavi, del forfait di Catalina Bonati (Tc Borgo San Lorenzo). Derby sardo nei quarti di finale, con Cicu che l'ha spuntata con un doppio tie-break sulla testa di serie numero 4 Anastasia Ogno, algherese tesserata per il Tennis Training di Foligno. In semifinale, la tennista sassarese ha dovuto cedere strada alla favorita della vigilia, Matilde Gori (Tc Firenze), che si è imposta per 6-4, 6-2 e poi ha vinto il torneo con un doppio 6-1 su Cristina Pescucci (Associazione Tennista Piombinese), numero 2 del seeding.

