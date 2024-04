Si infrange dopo cinque giochi (persi) e un problema al polso, il sogno di Nicola Porcu di qualificarsi per il tabellone principale del terzo dei sei Itf Combined organizzati a Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy.

L'alfiere del Tc Cagliari ha dovuto alzare bandiera bianca davanti all'olandese Dax Donders.

Sconfitte all'esordio per Paolo Emilio Cossu Floris del Ct Zavaglia Ravenna (6-2, 6-2 da Pasquale De Giorgio), Matteo Mura della Torres Tennis (7-6, 6-0 da Francesco Ferrari) e Alberto Sanna del Tc Cagliari (6-4, 6-0 da Alessandro Spadola).



Al via le qualificazioni femminili. Due tenniste sarde giocano per un posto nel main draw: Aurora Deidda (Milano 26) ha approfittato del forfait della colombiana Juliana Figueroa Teusa e sfiderà per un posto nel main draw la peruviana Anastasia Iamachkine; Marcella Dessolis (Tc Cagliari), dopo il bye, giocherà domani contro l'israeliana Nia Gelashvili. Al primo turno, Valeria Barlini Pischedda (Tc Cagliari) ha perso 6-3, 6-4 contro la moldava Anastasia Ganja.

