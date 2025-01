Torna il sole sul cammino che porta a Roma. L'Open Bnl, che sui campi del Tc Cagliari assegna pass e punti per le prequalificazioni del Foro Italico, riprende a correre: si ricomincia a giocare non solo nel campo coperto, ma anche sul Centrale e sui campi 2, 4 e 11.

Nel main draw maschile, tra i sardi bene Francesco Contu (Tennis Elmas), che batte al terzo set Francesco Fornara (Tennis Project Roma). Bella vittoria di Leonardo Spano (Tc Solarussa) che, dopo il 6-3 nel primo set, ha vinto il secondo al tie break al secondo set contro l'olbiese Andrea Mendola (Tc Terranova).

Niente da fare per Giovanni Maria Lasio (Tennis Elmas), sconfitto in due set da Matteo Meneghetti (Tc Istrana). Saluta il torneo anche Edoardo Carcangiu (Tc 70 Oristano), sconfitto in tre set da Michelangelo Giuffrida (Ct Ragusa). Si fermano anche Davide Vargiu (Tc Terranova), battuto da Michele Sartirana (Villaforte Tennis) e Davide Bocchini (Tc Cagliari), sconfitto in due set da Lorenzo Delfino (Tennis Comunale Pedona).

Avanti Francesco Scaffidi Mancosale (Ct Brolo), che supera 6-4, 6-3 Filippo Lancieri (Forum Sport Center Roma). Battaglia lunga tre set nel derby siciliano tra Christian Fanara (Tc Sciacca) ed Elia Di Simone (Match-ball Siracusa). Di Simone si è aggiudicato la prima frazione 7-5, ma poi Fanara è entrato davvero in partita, conquistando i due set successivi 6-2, 6-4 per passare il turno.

Tra le donne, escono due portacolori del Ct Decimomannu: doppio 6-2 di Lavinia Arena (Cus Catania) su Sofia Del Balzo Ruiti, e 6-3, 7-5 di Ginerva Spinelli (Accademia Tennis Napoli) su Sara Farci.

Netta vittoria (6-1, 6-0) di Viola Santapaola (Cus Catania) su Claudia Petrocelli (Accademia Tennis Napoli).

