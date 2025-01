Ancora pioggia, ma, fortunatamente, ancora tanto tennis al Tc Cagliari, in occasione dell'Open Bnl. Non si ferma il torneo che assegna punti utili per accedere alle Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia a maggio. A fine circuito, i migliori 19 uomini e altrettante donne accederanno al tabellone del torneo che si disputerà al Foro Italico alla vigilia delle qualificazioni dell'Atp Masters 1000 e del Wta 1000.

Match in programma nel campo coperto e, nel main draw maschile, Diego Pinna, alfiere del circolo ospitante, ha passato il turno battendo Vittorio Gillerio (Villaforte Tennis). Partenza complicata per il cagliaritano, contro un avversario solido, che è riuscito a spezzare l'equilibrio aggiudicandosi il primo set al tiebreak. Ma Pinna, non ci sta, è ribalta il risultato, vincendo agevolmente il secondo parziale (6-1) e, lottando, il terzo (6-3).

Battaglia tra Mauro Spanu e Flavio Salemi (Tennis Pinea), con il portacolori del Tc Cagliari che, perso il primo set 6-4, si è imposto 6-1, 6-3 nei due successivi.

Forfait per Nicola Bocchieri (Tennis Elmas), che non è sceso in campo contro Tommaso Clementini (Ct Montarello).

Nel tabellone intermedio 2.6, saluta il torneo Ludovica Mazzucchelli (Geovillage Sporting Club Olbia), sconfitta in tre set da Ginevra Grande (Parl Tc Genova): 3-6, 6-1, 6-4.

E da domani, si apre la settimana decisiva del torneo.

