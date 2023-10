Gli italiani Gabriele Piraino e Gianmarco Ferrari approdano in semifinale al terzo dei sei tornei Itf Combined di tennis in corso sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula e organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Piraino, che oggi ha sconfitto 6-3, 2-6, 6-3 Marcello Serafini, testa di serie numero 7, se la vedrà con il portoghese Goncalo Oliveira, numero 1 del seeding. Ferrari, testa di serie numero 6, dopo il 6-0, 6-3 siglato a spese del qualificato Giuseppe La Vela, dovrà affrontare invece il numero 2, lo spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo, che ha eliminato 6-1, 6-2 il numero 8, Federico Iannacone.



Nel femminile, sono cinque le italiane che si qualificano per i quarti. Per Aurora Zantedeschi, che si è imposta 6-2, 4-6, 6-2, all’orizzonte c’è la svizzera, numero 1, Ylena In-Albon. La lucky looser Federica Urgesi (out la statunitense Vivian Wolff) affronterà Giorgia Pedone, che ha eliminato col punteggio di 6-3, 6-0 la svizzera Nadine Keller, mentre la portacolori del Tc Cagliari, Nuria Brancaccio, numero 5 del tabellone che ha superato 6-4, 6-3 la qualificata svedese Caijsa Wilda Hennemann, giocherà contro Dalila Spiteri, che ha sconfitto in rimonta, 2-6, 6-2, 7-6(4), la romena, numero 2, Miriam Bianca Bulgaru, atleta della Torres Tennis di Sassari.

