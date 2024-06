La Fitp ha stilato il tabellone nazionale che mette in palio i posti per la promozione nella B2 nazionale di tennis a squadre. Gara d'andata domenica 23 giugno, ritorno sette giorni dopo.

Due le squadre sarde in lizza nel tabellone maschile: il Tc Cagliari A, che sfiderà la Michele Montani Academy Tennis (match d'andata a Roma), e il Tc Moneta, che affronterà i modenesi del Ct Pavullo (la prima a La Maddalena). Sempre nel maschile, nel Tennis Club Italia di Forte dei Marmi c'è l'algherese Lorenzo Carboni: avversario il Proietti Tennis Team di Gravina di Catania.

Nel tabellone femminile, il Tc Cagliari inizia a Monte Urpinu contro le senesi del Ct Piancastagnaio.

