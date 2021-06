Novak Djokovic vince il Roland Garros 2021.

Il serbo ha superato in rimonta Tsitsipas con il punteggio di 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 dopo oltre quattro ore di gioco. Per il numero 1 al mondo è il secondo Roland Garros vinto in carriera.

Tsitsipas, dopo due set di grandissimo livello, ha avuto problemi fisici alla parte bassa della schiena e ha dovuto richiedere l'intervento del fisioterapista alla fine del terzo parziale.

Aggiudicandosi lo Slam numero 19 Djokovic si porta a una sola lunghezza dai 20 di Roger Federer e Rafael Nadal. E’ il primo tennista dell'era Open (e il terzo nella storia) a vincere per almeno due volte tutti e quattro i Major.

