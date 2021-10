Strepitoso Jannik Sinner, che vince agevolmente la finale di Anversa e si aggiudica il torneo Atp 250, quinto titolo personale in carriera e quarto in questo 2021.

L’altoatesino batte l’argentino Schwartzman, numero 14 del mondo, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un’ora e 16 minuti mettendo il sigillo su un torneo giocato in maniera strepitosa, spazzando via senza problemi tutti i suoi avversari.

Con questa vittoria Sinner scavalca Auger Aliassime e Federer nel ranking Atp e si porta all’undicesima posizione nel ranking Atp, a un passo dalla top ten.

L’altoatesino alimenta anche le speranze di entrare nelle Finals di Torino, in cui accedono i migliori 8 dell’anno solare. Mette in saccoccia altri 250 punti ed è decimo in questa classifica: considerando il forfait di Nadal, gli basta guadagnare una posizione nei prossimi due tornei per raggiungere un traguardo che avrebbe dell’incredibile ad appena vent’anni.

(Unioneonline/L)

