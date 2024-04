Jannik Sinner batte il danese Holger Rune, numero 7 del ranking, e approda alle semifinali del Master 1000 di Montecarlo: 6-4, 6-7, 6-3 il punteggio in 2 ore e 42 minuti di gioco.

È la 24esima vittoria su 25 partite in questo 2024 da incorniciare per il tennista altoatesino che oggi, a differenza delle ultime partite, ha sofferto ma è riuscito ad uscire indenne dalle sabbie mobili di una partita molto pericolosa.

Dopo un primo set tranquillo, portato a casa grazie a un break ottenuto al quinto game, l’azzurro spreca diverse occasioni nel secondo: per la precisione, sei palle break e poi due matchpoint sul 6-4 al tiebreak.

Rune si esalta, porta a casa il set e cerca il colpaccio, come fece l’anno scorso sempre a Montecarlo togliendo il ritmo a Sinner e deconcentrandolo con continue lamentele nei confronti dell’arbitro e provocazioni verso il pubblico. L’azzurro è una sfinge, nel terzo e decisivo set supera un momento complicato al quinto game, quando deve annullare un breakpoint sul 2-2, e poi avanti 4-3 piazza il break decisivo giocando in maniera perfetta. La chiude 6-3 e sabato in semifinale affronta il greco Stefanos Tsitsipas.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata