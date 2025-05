Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini approdano agli ottavi di finale del Roland Garros.

Il tennista carrarino ha sofferto per un set e mezzo contro l’ostico argentino Mariano Navone, ma è venuto fuori alla lunga e ha dominato gli ultimi due set, imponendosi col punteggio di 4-6, 6-4, 6-3, 6-2 in poco meno di tre ore e mezza.

Il toscano n.7 al mondo si troverà di fronte il danese Holger Rune, decimo nel ranking Atp, che ha piegato il francese Quentin Halys al quinto e decisivo parziale.

Paolini invece ha battuto in due set l'ucraina Yuliia Starodubtseva, col punteggio di 6-4, 6-1. La n.4 al mondo ci ha messo otto game per prendere le misure alla rivale, ripescata in tabellone come lucky loser. Dal 4 pari, con un vero e proprio monologo, ha ottenuto la sua nona vittoria consecutiva, tra Roma e Parigi.

Domani, sabato 31, tocca a Jannik Sinner, impegnato contro il ceco Lehecka, e a Flavio Cobolli, che sfida il tedesco Zverev, numero 3 al mondo.

