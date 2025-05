Impresa di Matteo Gigante, che alla sua prima partecipazione al Roland Garros si regala una vittoria con Stefanos Tsitsipas e vola al terzo turno.

L’azzurro, numero 167 al mondo, ha superato le qualificazioni e al primo turno ha piegato il libanese Hassan. Oggi si presentava in campo quasi come vittima sacrificale al cospetto del greco, che seppur non in un momento di forma smagliante è pur sempre numero 20 al mondo e a Parigi ha fatto finale.

Il 23enne romano si è imposto per 6-4, 5-7, 6,2, 6-4. Al terzo turno se la vedrà con Ben Shelton.

Avanzano senza problemi Lorenzo Musetti (6-4, 6-0, 6-4 a Galan) e Jasmine Paolini (6-3, 6-3 a Tomljanovic. Al terzo turno sfideranno rispettivamente l’argentino Navone e l’ucraina Starodubtseva. Avanti anche Carlos Alcaraz, che perde un set con Maroszan ma lo doma facilmente negli ultimi due.

Domani secondo turno per gli altri 4 italiani in gara: Jannik Sinner potrebbe battezzare l’ultima partita in carriera del beniamino di casa Richard Gasquet, poi c’è il derby tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, nel femminile Elisabetta Cocciaretto affronta Alexandrova.

(Unioneonline)

