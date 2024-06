Novak Djokovic va ai quarti di finale del Roland Garros dopo aver superato una vera e propria maratona contro l'argentino Francisco Cerundolo, nonostante un fastidio al ginocchio che ha compromesso parte dell'incontro. Il serbo si è imposto con il punteggio di 6-1 5-7 3-6 7-5 6-3 in oltre 4 ore e mezza di gioco.

«Devo ringraziarvi ancora una volta, la mia vittoria è la vostra vittoria. Mi avete dato molto sostegno», ha detto in francese al pubblico. «Mi mancavano forse tre o quattro punti per perdere questo match - ha aggiunto - Complimenti a Francisco per aver giocato con grande qualità. Non so come ho fatto a vincere. L'unica spiegazione che ho siete voi».

