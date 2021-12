I media cinesi hanno pubblicato un video della tennista Peng Shuai, la campionessa che aveva puntato il dito contro l’ex vicepremier Zhang Gaoli accusandolo di averla costretta ad avere con lui rapporti sessuali. Le immagini, viene spiegato, sarebbero state inviate alla giornalista Quingquing Chen del Global Times da un amico, in occasione di un evento dedicato alla promozione dello sci a Shanghai.

Sulla sorte di Peng aleggia il mistero dopo la sua sparizione che aveva scatenato grande preoccupazione.

Come in precedenza, però, si tratta di filmati non verificabili, intanto la Women's Tennis Association continua a chiedere un'indagine piena e trasparente sulle accuse della tennista.

