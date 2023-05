Sconfitta all'esordio per Anna Floris nelle Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia. Al Foro Italico di Roma, la mancina cagliaritana, tesserata per il Ct Eur, ha lottato come suo solito, ma alla fine ha dovuto cedere il passo ad Anastasia Grymalska.

L'italiana di Kiev, che si era qualificata per questo torneo vincendo l'Open organizzato sui campi del Tc Cagliari, ha vinto il match 6-7(4), 6-4, 6-1.

Rimandato a domani il primo turno di doppio maschile che vedrà in campo Marco Dessì (Tc Viterbo), in coppia con Noah Perfetti, affrontare Giovanni Calvano e Pasquale De Giorgio.

