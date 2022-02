Che siano Wimbledon o il Roland Garros o qualsiasi altro torneo di tennis, Novak Djokovic si è detto pronto a rinunciare se come condizione per partecipare gli venisse imposto di vaccinarsi contro il coronavirus.

Il campione serbo lo ha rivelato nel corso di un’intervista esclusiva alla Bbc: “È un prezzo che sono disposto a pagare”.

Il mese scorso era entrato in Australia per prendere parte agli Open, non essendo vaccinato ha violato le regole del governo che accetta solo stranieri immunizzati. Confinato in una struttura per immigrati irregolari, è stato infine espulso.

"Sostengo pienamente la libertà di decidere se essere vaccinati o meno", ha detto ancora, sottolineando però di non essere per principio contrario e di non voler quindi essere associato al movimento no vax.

