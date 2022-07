Rafael Nadal ha annunciato il suo ritiro dal torneo di Wimbledon.

Lo spagnolo non giocherà la semifinale contro Nick Kyrgios per l'infortunio ai muscoli addominali. "Ci ho pensato molto - ha detto in una conferenza stampa - ma non ha senso giocare. Credo che non posso continuare a giocare con questo dolore".

Ieri il fuoriclasse maiorchino ha iniziato ad accusare i dolori poco dopo l’inizio del match dei quarti di finale, nonostante ciò dopo una lotta di oltre 4 ore è riuscito a prevalere al tie break del quinto contro lo statunitense Taylor Fritz. Una straordinaria impresa, messa in dubbio da alcuni come lo stesso Fabio Fognini che ha ipotizzato un finto infortunio di Nadal.

A questo punto l’australiano Kyrgios è già in finale, dove attende il vincitore dell’altra semifinale che si disputerà venerdì tra Novak Djokovic e il beniamino di casa Cameron Norrie.

Nel femminile prima storica finale Slam per una giocatrice del continente africano, la tunisina Ons Jabeur. Sfiderà – ironia della sorte nel torneo che ha escluso russi e bielorussi – Elena Rybakina, kazaka nata a Mosca.

