Quattro italiani saranno protagonisti nella prima giornata dell'Australian Open 2023 che, lunedì, inizia con diverse defezioni importanti ma due certezze in tabellone: Rafa Nadal e Novak Djokovic.

Dopo i forfait del numero uno Alcaraz e dell'ex leader WTA Naomi Osaka e di Venus Williams, si sono aggiunte alla lista l'australiana Ajla Tomljanovic e la spagnola Paula Badosa. Nonostante non sia più il numero 1, tutte le attenzioni però a Melbourne nel primo slam della stagione sono per il campionissimo serbo che si ripresenta agli Australian Open dopo l'esclusione un anno fa per non essersi vaccinato contro il Covid: al debutto Nole, fresco vincitore del torneo di Adelaide, dovrà affrontare lo spagnolo Roberto Carballes Baena e nei quarti ad attenderlo potrebbe esserci Nick Kyrgios per una possibile rivincita dopo la finale di Wimbledon.

Subito in campo, lunedì, Jannik Sinner che inaugura il programma della John Cain Arena, all'una della notte ora italiana, contro il britannico Kyle Edmund, semifinalista nel 2018 a Melbourne. L'altoatesino potrebbe incontrare al terzo turno Lorenzo Musetti, che si presenta forte del best ranking di numero 19 ATP, storico in quanto per la prima volta l'Italia può vantare tre giocatori tra i primi venti del mondo. Il carrarino, che nel main draw dell'Australian Open non ha mai vinto, scenderà in campo non prima delle 6 del mattino sul campo 14 contro il sudafricano Lloyd Harris, numero 212, in tabellone grazie al ranking protetto. Debutterà anche Lorenzo Sonego, che insegue la prima vittoria del 2023 contro il portoghese Nuno Borges, numero 112 del mondo, alla prima partecipazione nel main draw dell'Australian Open. In singolare femminile Elisabetta Cocciaretto, sicura di entrare per la prima volta nella Top 50 del ranking WTA grazie alla finale a Hobart, farà il suo esordio non prima delle sei ora italiana, sul campo 13, contro la campionessa in carica di Wimbledon Elena Rybakina. Insieme alla truppa azzurra parte anche Nadal contro il mancino britannico Jack Draper, numero 40 del mondo e semifinalista questa settimana ad Adelaide.

Maiorchino molto critico con le le palle adottate per l'edizione 2023. «Il favorito del torneo? Djokovic ha ottenuto ottimi risultati alla fine dello scorso anno e ha iniziato con le vittorie in questa stagione - ha aggiunto Nadal nella conferenza pre torneo - qui ha sempre avuto successo. Senza dubbio è il grande favorito».

La numero 1 WTA Iga Swiatek aprirà invece la prima sessione serale sulla Rod Laver Arena, alle 9 del mattino di lunedì 16 ora italiana, contro la tedesca Jule Niemeier, numero 68 del mondo. Martedì toccherà invece ai tre azzurri inseriti parte bassa, quella di Ruud, seconda testa di serie. Matteo Berrettini, n.14 ATP e 13esimo favorito del seeding, debutterà contro il britannico Andy Murray, n.49 del ranking. Il vincente di questa sfida troverebbe al secondo turno quello del match tra Fabio Fognini, n.57 ATP, e l'australiano Thanasi Kokkinakis, n.110 del ranking, che si è imposto in entrambi i confronti diretti con il ligure. Il 26enne di Adelaide è alla settima presenza in tabellone. Per il 35enne di Arma di Taggia si tratta invece della 17esima partecipazione allo Slam Down Under dove ha raggiunto quattro volte gli ottavi (2014, 2018, 2020 e 2021). Chiude la pattuglia azzurra Mattia Bellucci, n.153 del ranking, proveniente dalle qualificazioni, dovrà vedersela con il francese Benjamin Bonzi, n.50 ATP (nessun precedente). Il 26enne di Nimes, finalista a Pune l'altra settimana, è alla seconda presenza nello Slam Down Under dove lo scorso anno ha raggiunto il secondo turno. Per il 21enne di Busto Arsizio si tratta invece della prima partecipazione al tabellone principale di un Major.

Sempre martedì in campo cinque azzurre: per Trevisan esordio contro la qualificata slovacca Schmiedlova, mentre Bronzetti trova la tedesca Siegemund. Avversarie difficili per Giorgi, opposta alla russa Pavlyuchenkova, e Paolini, che deve vedersela con l'altra russa Samsonova (n.18). La qualificata Stefanini affronta nel suo primo match in un main draw Slam la tedesca Maria.

© Riproduzione riservata