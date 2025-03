L’Italia, in attesa del rientro di Jannik Sinner, continua a far sognare al Master 1000 di Miami.

Jasmine Paolini conquista la qualificazione alle semifinali, diventando la prima azzurra ad entrare tra le prime quattro nella seconda tappa del “Sunshine Double”.

La 29enne di Bagni di Lucca, n.7 del ranking e n.6 del seeding, ha liquidato per 6-3 6-2, in poco più di un'ora e un quarto di partita, la polacca Magda Linette, n.34 WTA, che negli ottavi aveva eliminato a sorpresa la statunitense Coco Gauff, n.3 del ranking. In semifinale gara proibitiva contro la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka.

Segnali positivi anche dagli uomini, con un Matteo Berrettini tirato a lucido che vola ai quarti di finale e continua a guadagnare posizioni nel ranking.

Il tennista romano numero 30 al mondo ha eliminato negli ottavi il numero 11 Alex De Minaur con il punteggio 6-3, 7-6. Partita dominata per un set e mezzo, poi il rientro del mai domo australiano e un finale di secondo set thrilling che Matteo porta a casa al quinto match point e dopo aver annullato sei set point all’avversario. Ai quarti se la vedrà con lo statunitense numero 4 al mondo Taylor Fritz. Entrambe le partite degli italiani si giocheranno domani.

Niente da fare per Lorenzo Musetti, demolito per 6-2, 6-2 da un redivivo Novak Djokovic.

