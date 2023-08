Nella notte italiana Jannick Sinner ha battuto il francese Gael Monfils nel Master 1000 di Toronto guadagnando l’accesso alle semifinali.

L’altoatesino, testa di serie numero 7 del torneo, si è imposto in tre set: 6-4, 4-6, 6-3 il punteggio.

In semifinale affronterà lo statunitense Tommy Paul, che ha eliminato a sorpresa il numero uno del mondo e campione di Wimbledon Carlos Alcaraz.

Ieri è uscito di scena anche l’altro grande favorito del torneo, il russo Medvedev sconfitto dall’australiano De Minaur.

Ora l’azzurro non può più nascondersi: è lui il grande favorito tra gli atleti rimasti in gara nel torneo e ha un’occasione d’oro per vincere il primo Master 1000 in carriera.

