Clamoroso annuncio nel mondo del tennis: a poco meno di due mesi dalla vittoria a Melbourne agli Australian Open, Ashleigh Barty, numero uno della classifica Wta, si ritira a soli 25 anni.

La campionessa ha pubblicato un video su Instagram: "Oggi è una giornata difficile ed emozionante per me perché sto annunciando il mio ritiro dal tennis - ha detto l'australiana - Sono così felice e pronta e sono consapevole, dentro di me so che è la scelta giusta per me come persona. Non ho più il desiderio emotivo di competere ai massimi livelli". Ha precisato di essere "grata al tennis, che mi ha fatto realizzare tutti i miei sogni, ma so che è arrivato il momento di appendere la racchetta al chiodo e di inseguire altri sogni".

"Ci stavo pensando da tanto tempo – ha proseguito -. La vittoria a Wimbledon lo scorso anno mi ha cambiato molto come persona e come atleta. Ci ho pensato molto dopo Wimbledon, ne ho parlato al mio team, ma sentivo che mancava qualcosa, che non ero completamente soddisfatta. Poi è arrivata la sfida dell'Australian Open, e credo che fosse la maniera perfetta per celebrare il meraviglioso percorso della mia carriera tennistica".

305 vittorie e 102 sconfitte sono i numeri della campionessa: “Non smetterò mai di amare il tennis, è stato una parte fondamentale della mia vita e lo sarà sempre, ma ora voglio godermi il prossimo capitolo della mia vita come Ash Barty la persona, e non Ash Barty l'atleta”.

(Unioneonline/s.s.)

