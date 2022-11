L'Italia non si ferma e con un netto 3-0 si qualifica per i quarti di finale delle Junior Davis Cup by Bnp Paribas Finals, in corso di svolgimento ad Antalya, in Turchia.

Grande protagonista è l'algherese Lorenzo Carboni che, come già nel 2-1 della prima giornata contro la Gran Bretagna, vince sia il singolare, sia il doppio.

Nel primo match, Carboni ha superato 6-3, 6-4 Kriish Ajay Tyagi, imitato da Federico Cinà, che ha regolato 6-2, 6-2 Rushil Khosla. In doppio, Carboni e Lorenzo Angelini hanno superato Tyagi e Khosla 7-6 (5), 2-6, 10-8.

Domani, gli azzurrini sfidano la Repubblica Ceca per il primo posto del Gruppo B, mentre venerdì sono in programma i quarti.

