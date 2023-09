Barbara Dessolis sfiora la qualificazione nel main draw dell'Itf femminile sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, il primo dei sei tornei Itf Combined internazionali organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

La portacolori del Tc Cagliari (1075 della classifica mondiale e testa di serie numero 9 del tabellone cadetto) ha lottato, perdendo 6-2, 6-7(4), 10-3 contro l'esperta bulgara Dia Evtimova (873 Wta e numero 5 del seeding).

Si qualifica invece Alessandra Mazzola (anche lei tesserata per il Tc Cagliari, numero 3 del seeding cadetto e 786 al mondo), che ha regolato 6-1, 6-2 la francese Mathilde Ngijol Carre.

Sconfitta anche in doppio per Barbara Dessolis che, in coppia con la sorella minore Marcella, negli ottavi di finale, ha ceduto 6-2, 6-4 contro la svedese Caijsa Wilda Hennemann e la finlandese Laura Hietaranta. Ko anche Mazzola, in coppia con la svizzera Nadine Keller, 6-2, 6-2 contro Irene Lavino e Martina Spigarelli.

