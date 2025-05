Buona anche la seconda per Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia a Roma. Dopo l’atteso rientro in campo di sabato, terminato lo stop per il caso Clostebol, il numero uno al mondo batte 6-4 6-2 l’olandese Jesper de Jong e accede agli ottavi di finale del torneo. Avantieri si era imposto 6-3 6-4 su Mariano Navone.

In un’ora e 33’, Sinner ha superato il suo avversario. Primo set in cui l'italiano è andato avanti 4-1, per poi farsi riprendere ma conquistare il break e chiudere con un 6-4 in poco meno di un'ora. Secondo quasi sempre in controllo: dopo lo 0-1 iniziale, Sinner ribalta il risultato sul 3-1, poi subisce il 3-2 ma completa l'opera in breve tempo anche perché (sul 3-1 40-30) de Jong è scivolato e si è fatto male a un polso.

Grande entusiasmo sugli spalti del Foro Italico. Agli ottavi, Sinner affronterà domani l’argentino Francisco Cerundolo. «Una partita molto diversa, anche come condizioni, rispetto alla prima», ha detto il leader della classifica dopo il successo. «Ho cominciato bene, poi ho avuto un grosso calo e de Jong ha iniziato a giocare molto meglio. Per fortuna sono riuscito a riprendermi subito, poi nel secondo lui si è fatto male. È un giocatore e una persona incredibile, gli auguro il meglio e spero non sia qualcosa di molto serio».

© Riproduzione riservata