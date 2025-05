Il primo match al rientro dallo stop per il caso Clostebol è un successo per Jannik Sinner, che nel match d'esordio agli Internazionali d'Italia mette subito in chiaro le cose e ribadisce di essere il numero uno al mondo. Successo per 6-3 6-4 in un’ora e 37’ contro l'argentino Mariano Navone, sul campo centrale del Foro Italico, e qualificazione: ora affronterà Jesper de Jong, che in un'ora e 6' ha superato 6-0 6-2 Alejandro Davidovich. La sua ultima partita risaliva al 26 gennaio, nella finale degli Australian Open contro Alexander Zverev. In mattinata aveva vinto anche Matteo Berrettini.

Sinner lascia due punti nel primo game, ma se lo prende lo stesso. Il primo set va avanti con un break dell'italiano e il 3-1, al servizio diventa 4-1 ma Navone resta in partita e si porta sul 4-2. Uno dei game decisivi è il nono, che vale il 5-2 e l'allungo decisivo: il successivo 5-3 dell'argentino non basta, in poco più di 40' arriva il definitivo 6-3 che chiude il primo set.

Navone è però un avversario che non si arrende e dà qualche difficoltà al suo rivale. Apre vincendo il primo game del secondo set e, dopo il pari immediato di Sinner, si riporta sopra sull'1-2. Il numero uno al mondo annulla la prima palla break del secondo set e recupera sul 2-2, ma Navone si riporta avanti per la terza volta. Da lì è una gran rimonta di Sinner, che sale sul 4-3 e dopo aver incassato il 4-4, torna avanti e serve per il match che chiude al meglio, fra il grande entusiasmo del pubblico del Foro Italico.

«Il miglior allenamento è la partita: sono contento della vittoria, Mariano è un gran giocatore soprattutto su questi campi. In certi momenti avrei potuto fare meglio, però è stata una giornata molto significativa per me», le parole a caldo di Sinner.

© Riproduzione riservata