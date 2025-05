È Carlos Alcaraz contro Lorenzo Musetti la prima semifinale degli Internazionali d'Italia di tennis, in corso di svolgimento al Foro Italico a Roma. L'italiano ha trionfato ieri sera contro il campione uscente Alexander Zverev, superato 7-6(1) 6-4 al termine di un quarto di finale di altissimo livello.

Il tedesco era avanti 6-5 40-0 nel primo set, poi il grande ribaltone di Musetti che cancella quattro set point e si impone al tie-break. In 2 ore e 15', il toscano completa l'opera contro la testa di serie numero 2 del tabellone (numero 3 al mondo) e continua la sua scalata, con l'obiettivo di riportare un titolo a Roma che nel maschile per un italiano manca dal 1976 (Adriano Panatta, all'epoca).

Per Musetti ci sarà la semifinale contro Alcaraz, che ha superato 6-4 6-4 Jack Draper. Appuntamento domani, ma oggi a Roma il programma è altrettanto ricco con gli altri due quarti del singolare maschile sul campo centrale. Apre Hubert Hurkacz contro Tommy Paul, poi (non prima delle 19) sarà l'attesa volta di Jannik Sinner che sfiderà Casper Ruud. Dopo le vittorie iniziali, il numero 1 al mondo cerca un altro successo che vorrebbe dire portare due italiani in semifinale.

Nel tabellone femminile, dove ieri è uscita Aryna Sabalenka (la cinese Zheng Qinwen si è imposta 6-4 6-3), nel pomeriggio (non prima delle 15) scattano sul centrale le semifinali con Jasmine Paolini opposta all'americana Peyton Stearns. A seguire, non prima delle 20.30, la stessa Zheng contro Coco Gauff. Oggi si giocano anche i primi quarti del doppio maschile e gli ultimi di quello femminile (dove Errani-Paolini sono già in semifinale).

