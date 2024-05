Iga Swiatek la regina di Roma. Nella finale del singolare femminile degli Internazionali Bnl d'Italia, la polacca, numero 1 del mondo, ha regolato in due set (6-2, 6-3) la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del seeding.

Per lei è il terzo successo (2021 e 2022) in cinque partecipazioni al Foro Italico.

