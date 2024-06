Sabato da incorniciare per il tennis italiano.

Jannik Sinner è in finale al torneo Atp 500 di Halle. Sull'erba il numero uno al mondo ha battuto il cinese Zhang Zhizhen in due set con il punteggio di 6-4 7-6 e domenica per il titolo affronterà il polacco e compagno di doppio Hubert Hurkacz.

Finale anche per Lorenzo Musetti, nel torneo londinese del Queen's, grazie al successo in tre set sull'australiano Jordan Thompson. L'azzurro – numero 30 al mondo - si è imposto col punteggio di 6-3, 3-6, 6-3.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata