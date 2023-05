A otto anni lo sport è ancora un gioco. Un divertimento.

Per la squadra di bambini del tennis club Portisco di Cagliari anche una giornata indimenticabile al Foro Italico di Roma: ammessi nel circolo più bello d’Italia, che ha fatto la storia di questo sport, per giocare le finali degli internazionali di mini tennis.

La squadra guidata dal maestro cagliaritano Roberto Caddeo è composta da Filippo Sanna, Davide Meloni, Lorenzo Piseddu, Flavio Casti e Rebecca Arcaini.

Saranno famosi? Troppo presto per dirlo. Per adesso la loro partecipazione al torneo di Roma come piccoli protagonisti e come spettatori delle qualificazioni degli Internazionali è giá grande vittoria.

Dopo quella ottenuta nelle eliminatorie contro le altre scuole di tennis della Sardegna.

