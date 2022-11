Al via oggi la 37esima edizione della Junior Davis Cup by Bnp Paribas Finals.

Sui campi del Club Mega Saray Tennis Academy di Antalya, in Turchia, si disputa la manifestazione riservata alle sedici migliori Nazionali Under 16 del mondo.

L'Italia di capitan Tomas Tenconi può contare sull'algherese Lorenzo Carboni, su Lorenzo Angelini e Federico Cinà ed è stata inserita nel Gruppo B con Gran Bretagna, India e Repubblica Ceca.

Dopo la finale persa ad agosto nell'European Summer Cup (17-15 nel match tiebreak contro la Spagna), gli azzurri sono considerati quarta forza del torneo.

In lizza anche Australia, Egitto, Messico e Spagna (Gruppo A), Brasile, Francia, Marocco e Paraguay (Gruppo C), Argentina, Giappone, Stati Uniti e Turchia (Gruppo D).

Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno per i quarti di finale. La finale è in programma domenica 6 novembre.

