Lutto per la Federtennis per la morte di Roberto Binaghi, padre dell’attuale presidente Angelo.

94 anni, Binaghi “è stato un protagonista e animatore del movimento tennistico in Sardegna, rivestendo fra l’altro i ruoli di vicepresidente del Comitato regionale sardo e del Tennis Club Cagliari, di cui nel 1955 era stato tra i fondatori”, scrive la Federazione in una nota. Mentre “come ingegnere idraulico si era dedicato alla progettazione delle più importanti opere idrauliche in Sardegna ed anche in altre regioni italiane. In qualità di tecnico era stato chiamato dal presidente Mario Melis a ricoprire per alcuni anni l'incarico di assessore regionale ai lavori pubblici”.

