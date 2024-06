Jannik Sinner è il nuovo numero uno del tennis mondiale.

Novak Djokovic si è infatti ufficialmente ritirato dal Roland Garros, lasciando campo libero al tennista azzurro, che dal secondo posto sale dunque sul gradino più alto della classifica Atp. È il primo italiano ad arrivare così in alto.

Il campione serbo è stato costretto a dare forfait prima di scendere in campo per quarti di finale del torneo parigino, a causa di un infortunio al ginocchio destro rimediato nel secondo set del suo incontro negli ottavi contro Francisco Cerundolo.

«Nel terzo game del secondo set sono scivolato e questo ha influito sul ginocchio», aveva detto nel dopopartita il tennista serbo, spiegando di essere riuscito a terminare la partita solo grazie agli antinfiammatori e dicendosi pessimista sul prosieguo del torneo. Poi l’annuncio del ritiro, arrivato con Sinner in campo contro Dimitrov, che il fuoriclasse italiano ha poi sconfitto in tre set (6-2, 6-4, 7-6), conquistando la semifinale.

Dopo il match le parole di gioia: «Diventare il numero uno del mondo è il sogno di tutti, ma al contempo vedere Novak così è un dispiacere: gli auguro una pronta guarigione», ha detto Jannik. Aggiungendo, commosso: «Grazie al mio team che ha reso tutto questo possibile. Sono felice di giocarla qui, è un momento speciale per me, sono felicissimo di condividerlo con voi e con chi da casa in Italia mi sta seguendo».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata