«Sono contento di condividere con voi questo giorno davvero speciale per me: qui c'è un'atmosfera speciale e il Roland Garros è sempre stato per me il torneo più difficile: non è una coincidenza se ho raggiunto qui il record di 23 Slam».

Nole Djokovic entra nella leggenda e vince il torneo che gli consente di stabilire il primato assoluto di successi in tornei Slam per un tennista. Ha battuto Ruud tre set a zero col punteggio di 7-6, 6-3, 7-5.

«A 7 anni – ha detto – sognavo di diventare il n.1 al mondo: ai giovani dico vivete il presente, non guardate al passato, e costruite la quotidianità per prendervi il futuro».

Djokovic, col successo di oggi, è alla sua terza vittoria nel singolare al Roland Garros, dopo quelle del 2016 e del 2021. Si aggiungono poi 10 vittorie agli Aus Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023), 7 a Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022), 3 agli Us Open (2011, 2015, 2018). Nadal resta a 22 Slam, Federer a 20. Il record assoluto è però di una tennista, l'australiana Margeret Smith Court, con 24 vittorie nel singolare. Djokovic tornerà poi in vetta alla classifica Atp, prolungando a 388 il suo primato di settimane da numero 1 del mondo.

