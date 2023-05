E' Daniil Medvedev il nuovo campione degli Internazionali di Roma: al Centrale, il tennista russo ha battuto Holger Rune col punteggio di 7-5, 7-5. Per Medvedev è il primo trionfo all'Open romano.

«La mia vittoria agli Internazionali 2023? Ho sempre creduto in me stesso. Arrivato a Roma, mi sono sentito subito alla grande. Il mio rapporto con la terra rossa? Non posso dire che la amo, ma da questo momento di sicuro mi piace di più».

Parola di Daniil Medvedev. «Entrambi abbiamo iniziato un po' nervosi, facendo qualche errore di troppo. Nel secondo set lui ha cominciato alla grande, ragionando sempre di più, da quel momento è stato un top match".

Ancora su Rune: «E' stato un piacere condividere il campo con lui, ha una grande carriera davanti, piena di vittorie nei Masters 1000».

