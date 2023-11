Vendetta, tremenda vendetta. Jannik Sinner batte Djokovic per la seconda volta in dieci giorni (6-2, 2-6, 7-5) e tiene in vita l’Italia. Gli azzurri (che nel pomeriggio erano andati sotto con la Serbia con la sconfitta di Musetti contro Kecmanovic) si giocheranno l’accesso alla finale di Coppa Davis col doppio, con Sonego e Sinner (ancora) che affronteranno Kecmanovic e Nole.

L’altoatesino aveva iniziato benissimo il match, vincendo 6-2 il primo set. Nel secondo Djokovic si risveglia, e torna in versione da battaglia: pareggia i conti con un altro 2-6 e rimanda il discorso al terzo atto.

È qui che Jannik compie il capolavoro: tiene in equilibrio la sfida, poi Nole strappa, sferrando l’allungo che sembra decisivo. Al decimo game, con l’azzurro al servizio, Djokovic va sullo 0-40 e ha tre match-point: Sinner li annulla tutti, uno per uno, piazza il break e vince al dodicesimo game. L’Italia è ancora viva.

