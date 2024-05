È da circa un mese, dal 15 aprile scorso, che il Fisco sarebbe alle calcagna di Camila Giorgi, la tennista 32enne che via social ha confermato il ritiro dal circuito Wta puntualizzando però che le notizie che la riguardano per questioni tutt'altro che sportivo sono "fake".

Di lei si sono perse le tracce, forse è negli Usa, ma gli accertamenti del fisco vanno avanti, tanto che l’Agenzia delle Entrate ha presentato un atto di pignoramento verso terzi alla Federtennis, perché Giorgi deve all’erario 464mila euro di tasse non pagate.

Un pignoramento che non esclude che il debito della tennista possa essere anche maggiore. La federazione è coinvolta nella questione perché paga premi e gettoni di presenza in nazionale agli atleti, dovrà dunque girare all’Agenzia delle Entrate eventuali premi non pagati a Giorgi. Sulla vicenda, i cui contorni sono ancora da definire, è al lavoro anche la Guardia di Finanza per eventuali strascichi giudiziari per evasione.

La tennista in carriera ha guadagnato premi per circa 6 milioni di euro. E non è il tennis la sua unica fonte di guadagno. Ha anche attività nei settori della moda e dell’abbigliamento.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata