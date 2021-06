Matteo Berrettini è il primo tennista italiano a vincere lo storico Queen’s di Londra, torneo Atp 500 su erba di preparazione a Wimbledon.

Il tennista romano ha battuto in tre set il padrone di casa britannico Camerone Norrie: 6-4, 6-7, 6-3 il punteggio in un’ora e 59 minuti di gioco.

Per il 25enne è il quinto titolo in carriera. Berrettini con questi 500 punti consolida la sua nona posizione nel ranking mondiale e sarà testa di serie numero 8 a Wimbledon, visto il forfait di Nadal. Una posizione che gli permetterà di non incontrare i big almeno fino ai quarti di finale.

Una partita molto attenta quella di Berrettini, contro un avversario alla sua portata, ma che qui a Londra sembrava aver trovato la settimana della vita. Il break all’ottavo game del terzo set, preso con Norrie che era avanti 40-0, ha indirizzato una partita combattuta in cui i turni di servizio l’hanno fatta da padrona.

L’azzurro conferma, dopo i quarti del Roland Garros in cui ha fatto soffrire non poco Novak Djokovic, di essere tra i tennisti più in forma del momento.

