Matteo Berrettini positivo al Covid e costretto a saltare Wimbledon, torneo in cui era tra i grandi favoriti dopo la finale dello scorso anno e le recenti vittorie su erba a Stoccarda e al Queen’s di Londra.

L’annuncio lo ha fatto lo stesso tennista romano sul suo profilo Instagram: “Ho il cuore spezzato nell’annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon a causa del risultato positivo del test Covid-19”, ha scritto.

“Ho avuto sintomi influenzali e sono stato in isolamento negli ultimi giorni. Nonostante i sintomi non siano gravi, ho deciso che era importante fare un altro test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei compagni concorrenti e di tutti gli altri coinvolti nel torneo. Non ho parole per descrivere l’estrema delusione che provo, il sogno è finito per quest’anno ma tornerò più forte”.

Proprio oggi Berrettini avrebbe esordito affrontando Garin, ieri invece ha passato il turno Jannik Sinner sconfiggendo in quattro set Wawrinka.

Non proprio un anno fortunato per il 26enne romano, che già ha saltato l’intera stagione su terra a causa di un infortunio alla mano.

(Unioneonline/L)

