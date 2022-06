Matteo Berrettini è di nuovo il trionfatore dell’Atp Queen’s di Londra.

Il tennista italiano, che difendeva il titolo, ha sconfitto in finale il croato Krajinovic 7-5, 6-4, centrando il suo settimo successo in carriera, quarto sull’erba.

Un rientro davvero alla grande per Berrettini dopo le 12 settimane di stop per infortunio: quella contro Krajinovic è infatti la 9 vittoria consecutiva dal ritorno in campo.

Un periodo d’oro, insomma, per Matteo, fresco reduce dalla vittoria a Stoccarda e ormai lanciatissimo in vista di Wimbledon.

