Jannik Sinner batte in quattro set il danese Holger Rune e vola ai quarti di finale degli Australian Open.

Il numero 1 al mondo sconfigge anche un malore a cavallo tra fine secondo e inizio terzo set e ha la meglio sull’ostico avversario, sconfitto con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 in poco più tre ore di gioco, interrotte da due medical time out (uno a testa per i due rivali) e poi per un problema che ha richiesto un intervento sulla rete della Rod Laver Arena.

Primo set sul velluto, Jannik prende subito il break e lo tiene fino al 6-3 finale. Alla fine del secondo l’azzurro inizia ad avere problemi (forse allo stomaco, forse dovuti all’eccessivo caldo, nell’intervista post partita non lo ha voluto chiarire), si muove male e viene inquadrato al cambio campo con un evidente tremore. Rune prende il break all’ottavo game e chiude 6-3.

A inizio terzo set Sinner, ancora non al meglio, chiama il fisio, resiste annullando tre delicatissime palle break (una con uno scambio al cardiopalma che lascia sulle ginocchia entrambi) e poi piazza lui il break decisivo all’ottavo game, 6-3. La partita gira definitivamente. Sul velluto il quarto parziale, nel quale Rune sbaglia molte scelte e Sinner torna a giocare da par suo. Una vittoria da campione, contro quello che forse era l’ostacolo più difficile da qui all’eventuale finale. Ai quarti Jannik affronterà mercoledì il vincente della sfida tra De Minaur e Michelsen.

Avanza anche Lorenzo Sonego, che per la prima volta in carriera raggiunge un quarto di finale Slam. Continua il sogno del piemontese numero 55 al mondo, che sconfigge in quattro set la giovane promessa statunitense Learner Tien con il punteggio di 6-3, 6-2, 2-6, 6-1. Ai quarti affronterà il bombardiere americano Ben Shelton, che ha sconfitto Gael Monfils, ritiratosi al quarto set quando era sotto 2-1.

