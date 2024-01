Sfuma il sogno del titolo per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nella finale del doppio agli Open d'Australia.

La coppia azzurra è stata battuta 7-6 (7/0), 7-5 dal 43enne indiano Rohan Bopanna e dall'australiano Matthew Ebden in un'ora e 40 minuti di gioco.

Bolelli aveva vinto il titolo in Australia nel 2015, in coppia con Fabio Fognini, primi italiani a riportare un titolo di doppio in un torneo dello slam.

Domani invece è il grande giorno della sfida finale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, che si dovrebbero confrontare sul cemento di Melbourne alle 9,30 ora italiana.

(Unioneonline)

