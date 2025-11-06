Jannik Sinner è stato inserito nel gruppo Borg del round robin delle Atp Finals, al via domenica a Torino. Dovrà vedersela con Alexander Zverev, Ben Shelton e chi si qualificherà tra Felix Auger Aliassime e Lorenzo Musetti (l’azzurro deve vincere il torneo di Atene per superare il canadese).

L'altra testa di serie, Carlos Alcaraz, guida il gruppo Jimmy Connors. Lo spagnolo dovrà vedersela con Novak Djokovic, se scioglierà le riserve e sarà a Torino, Taylor Fritz e Alex De Minaur.

Sul sorteggio effettuato stamattina pesa l’incognita Djokovic, in caso di rinuncia nel girone di Alcaraz andrà il nono, uno tra Auger Aliassime e Musetti, mentre l’ottavo resterà nel gruppo di Sinner. Se Musetti ce la facesse, sarebbe la prima volta nella storia di due italiani al “torneo dei maestri”.

La posta in palio, già alta di per sé in quello che è il torneo tra gli otto migliori giocatori del 2025, quest’anno si arricchisce ulteriormente perché ci si gioca anche il numero 1 al mondo. Favorito Alcaraz, gli basta vincere tre partite per ottenerlo. Sinner invece deve vincere il torneo e sperare che il fuoriclasse spagnolo vinca non più di due partite. Ma già il fatto che l’altoatesino sia ancora in corsa nonostante abbia saltato tre mesi con quattro Master 1000 in palio, è un risultato eccezionale.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata