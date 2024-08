Sara Errani e Jasmine Paolini entrano nella storia con il primo oro olimpico della racchetta: mai nessuno c'era riuscito prima di loro.

Le due azzurre hanno battuto la coppia di giovani russe senza bandiera Andreeva-Shnaider al supertiebreak 2-6, 6-1, 10-7.

Per l'Italia è il settimo oro a Parigi 2024.

Una medaglia d'oro «pazzesca, pazzesca!». Nelle prime parole di Sara Errani c'è tutta la gioia per il successo. «Abbiamo cominciato malissimo - aggiunge Errani -, è stata dura, ma ci siamo riprese subito e ora siamo troppo felici». Anche per Paolini «è stato difficilissimo. Sono entrata molto tesa, poi però la tensione è andata via. È un'emozione unica».

«Storica medaglia d'oro per l'Italia del tennis ai giochi olimpici. Grazie Sara Errani e Jasmine Paolini. Forza ragazze», scrive la premier Giorgia Meloni su X.

«Le ragazze d'Oro del tennis italiano. Sara Errani e Jasmine Paolini campionesse olimpiche! Una medaglia d'oro storica per il nostro sport. L'Italia è orgogliosa di voi!!!», è invece il commento, sempre su X, del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata