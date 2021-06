Il ritorno del Nuoro nella massima serie di softball è stato, per ora, avaro di soddisfazioni, viste le due serie perse prima in casa col Saronno (0-18 e 0-10) e poi con le campionesse d’Italia a Bollate (0-5 e 2-9).

Il Banco di Sardegna, tuttavia, proverà prontamente a riscattarsi, visto che tornerà in campo già domani, quando a partire dalle 11 sarà alle prese col doppio incontro sul campo dell’Old Parma, che fin qui ha vinto tre partite su quattro.

A2 - Nella serie cadetta buon avvio della Supramonte, che aveva aperto la stagione pareggiando a Orgosolo con la Rescaldina (8-5 e 7-13) e nella seconda giornata ha centrato una preziosa doppietta a Parma contro il Crocetta (2-4 e 2-3).

“Le ragazze erano molto concentrate e hanno giocato molto bene in difesa, così come le tre lanciatrici utilizzate, le partenti Francesca Succu e Marianna Fronteddu e la closer romana Marta Salvini”, ha sottolineato il manager Kleyvert Rodriguez Cueto.

“Abbiamo avuto qualche problema in più in fase offensiva – ha continuato - ma siamo riusciti comunque a portare a casa i punti della vittoria. Non dimentichiamo che abbiamo dovuto fare i conti con assenze importanti come Ylenia Pisanu, Laura Ghioldi e Antonella Muscau. La squadra avversaria era molto giovane ma sapeva muoversi bene in campo, quindi siamo contenti così. Soddisfatto anche dei progressi dell’olandese Caitlin Kramer, che ha lavorato bene in difesa”.

Prossimo impegno la sfida interna di sabato col Sacco Legnano.

