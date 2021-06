Il Cagliari Baseball bagna il debutto nella nuova serie A unica con una doppia vittoria sul Senago, superato 9-4 e 8-2 in un doppio incontro che ufficialmente i cagliaritani avrebbero dovuto giocare in casa ma che è stato invece disputato sul diamante lombardo, e col primo fuoricampo in carriera dell’interbase Gabriele Angioi: “Giocheremo tutta la prima fase della stagione in trasferta, fino al 20 giugno, poi se arriveremo primi nel girone ci saranno i playoff scudetto e ci saranno varie combinazioni che ancora non possiamo sapere. Altrimenti entreremo nella fase Recovery che stabilisce le retrocessioni, si tratterà di quattro gironi da sei squadre e in quel caso si giocherebbe un doppio incontro in casa e uno in trasferta”.

Prossimo impegno domenica 6, dalle 10, a Senago contro il Brescia.

SERIE B - Buona la seconda per la Catalana Alghero, che dopo la deludente trasferta ad Acilia, finita con le vittorie per 11-4 e 3-0 del Cali Roma, si è riscattata sul diamante di casa battendo 8-1 all’ottavo inning e 7-0 al settimo i Brewers Roma.

Gli algheresi sono attesi domenica a Nettuno per il doppio incontro che inizierà alle 10.30.

© Riproduzione riservata