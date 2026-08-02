Chiara Pellacani e Matteo Santoro conquistano la medaglia d'oro nel gara di tuffi sincro misto dai tre metri agli Europei di Parigi.

Gli azzurri, già campioni del mondo in carica, chiudono con 305.85 punti davanti alla coppia di atleti neutrali, i russi Ilia Molchanov e Elizaveta Kuzina, (286.17) ed a quella tedesca composta dai tedeschi e Luis Carlo Avila Sanchez e Lena Corona Hentschel (284.19).

Strepitosa Chiara Pellacani che conquista poi l'oro anche nel trampolino da un metro, confermandosi campionessa continentale. L'atleta romana con il punteggio di 298.90 ha preceduto la svizzera Michelle Luisa Heimberg (258.80) e la britannica Desharne Bent-Ashmeil (254.35). Quinta l'altra azzurra in gara Elisa Pizzini.

(Unioneonline)

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