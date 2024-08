Ancora a mille, dopo la vittoria storica della sua squadra alle finali olimpiche di volley e l’oro in tasca. Paola Egonu, la schiacciatrice azzurra non si contiene davanti alle domande dei giornalisti, scoppiando di felicità: «Riesco a dire solo una cosa: sono superfiera. E felice per queste donne». E dice proprio così, donne. E non azzurre o ragazze.

La Egonu, dopo il primo storico oro ai Giochi della pallavolo italiana, continua: «L'abbraccio finale con Antropova dopo tante parole sulla nostra rivalità? Noi siamo una squadra, e con l'oro chiudiamo un anno fantastico».

Il gradino più alto del podio, del resto, era «quello che volevamo. Con questo sogno abbiamo iniziato il camino per arrivare sin qui e ci siamo concentrate partita dopo partita, punto dopo punto. Ancora non mi sono resa conto di quello che è successo ma nei prossimi giorni sarà tutto più chiaro. Questo è – sportivamente parlando – il giorno più bello della mia vita».

