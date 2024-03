Sono oltre 1500 i biglietti per il settore ospiti dello stadio Brianteo venduti per la partita tra Monza e Cagliari, in programma per sabato alle 15: «C’è un popolo con noi. Tutti a Monza», esorta il club rossoblù dai suoi profili social.

Una trasferta importante, quella in terra brianzola, che la squadra di Ranieri va a giocarsi i tre punti contro gli uomini di Palladino, reduci dalla vittoria a Marassi contro il Genoa.

Il Cagliari non vuole interrompere la serie positiva che ha permesso di mettere il naso fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione, che è lì dietro a pochi passi.

E i tifosi sardi non vogliono far mancare la loro spinta, come successo a Empoli, quando al Castellani si sentivano solo i cori rossoblù. Al U-Power Stadium, così si chiama l’impianto per ragioni di sponsor, ci sono ancora posti disponibili. Il punto è che di posti non ce ne sono sui voli in continuità con orari compatibili con la partita. E i prezzi di Ryanair sono schizzati alle stelle: a Monza ci saranno i più previdenti, quelli che si possono permettere di sborsare molto denaro per l’aereo (a Bergamo) o per trascorrere una notte “in Continente". Oppure chi si sobbarcherà un lungo viaggio in nave. E forse tanti emigrati, che in un settore ospiti che si annuncia esplosivo potranno respirare aria di Sardegna.

(Unioneonline/E.Fr.)

