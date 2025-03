Michael Schumacher non riesce più a parlare e ha bisogno di costanti cure 24 ore al giorno: ad aggiornare sulle condizioni di salute del sette volte campione del mondo, a oltre 10 anni dal suo tragico incidente sugli sci, è Felix Gorner, un giornalista tedesco ritenuto tra i più vicini alla famiglia. L’ex pilota della Ferrari, il 29 dicembre 2013, rimase gravemente ferito in un incidente su una pista da sci a Méribel, in Svizzera, con un trauma cranico e un'emorragia cerebrale. Da lì, la famiglia ha sempre mantenuto assoluto riserbo sul suo stato di salute.

Nel corso di un'intervista con l'emittente tv Rtl, Gorner ha anche rivelato che solo 20 persone, tra familiari, amici e operatori sanitari, possono avvicinarsi a Schumacher, a conferma del massimo riserbo con cui la famiglia, che risiede in Svizzera, ha deciso di vivere questa situazione. «Michael è totalmente dipendente dall'assistenza continua», le parole di Gorner. «Ha smesso di comunicare attraverso la parola, non riesce più a esprimersi verbalmente. È una realtà molto dolorosa da accettare».

Sono anni che la famiglia, per precisa volontà della moglie Corinne, mantiene il silenzio sulle condizioni dell'ex pilota, al fine di evitare - per quanto possibile - speculazioni e false notizie. «Solo una cerchia ristrettissima, meno di 20 persone, ha accesso diretto a lui. Credo che sia la scelta più giusta. I suoi cari hanno sempre gestito con discrezione ogni aspetto della sua vita personale, e non hanno mai fatto eccezioni neanche dopo l'incidente», ha aggiunto Gorner.

