Dopo l’edizione 2024, disputata a fine ottobre, quest’anno il 22esimo Rally dei Nuraghi e del Vermentino è pronto ad anticipare i tempi: tornerà in scena da giovedì 25 a sabato 27 settembre.

La manifestazione, da sempre organizzata con competenza, entusiasmo e passione dalla Rassinaby Racing, come di consueto sarà valida come quinto e penultimo round del Campionato Italiano Rally Terra e sarà abbinata al settimo Rally Vermentino Historicu, quinto e penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra Storico.

A due mesi dal via, l’organizzazione ha ufficializzato il programma della gara, che prevede diverse novità. Le iscrizioni si apriranno alle 9 di mercoledì 26 agosto e sarà possibile perfezionarle fino alle 24 di venerdì 19 settembre per partecipare al Rally Moderno e fino alle 18 di lunedì 22 settembre per lo Storico.

Berchidda sarà il cuore pulsante della manifestazione, in quanto ospiterà parco assistenza, direzione gara, sala stampa, Qualifying Stage e shakedown, riordino notturno, partenza, verifiche tecniche e sportive e, soprattutto, le cerimonie di partenza e di arrivo. Nell’Auditorium Comunale di Piazza del Popolo, le attività cominceranno già nella serata di mercoledì 24 settembre (18.30-20.30) con la consegna dei roadbook, che proseguirà dalle 8 alle 10 di giovedì 25, giornata in cui, dalle 8 alle 18, gli equipaggi effettueranno le ricognizioni del percorso su vetture di serie. Alle 18.30, tutti i concorrenti dovranno prendere parte al briefing (al Teatro Santa Croce) e, a seguire, ci sarà la distribuzione delle targhe e dei numeri di gara, le verifiche sportive (19-21) e tecniche (19.30-21.30), ospitate in Piazza del Popolo. Le verifiche e le consegne di targhe e numeri proseguiranno dalle 7 alle 11.30 di venerdì 26, ma nel frattempo già si scalderanno i motori.

Dalle 7 alle 8.30, i piloti prioritari e le vetture Rally2/R5 saranno impegnati nelle prove libere della Qualifying Stage, che entrerà nel vivo alle 9.15 sempre sui 2,58km di sterrato disegnati nel territorio comunale territorio di Berchidda. Dalle 10.15 alle 12, sullo stesso tracciato, effettueranno lo shakedown tutti gli altri equipaggi del Moderno e dello Storico. Alle 13, verrà pubblicato l’elenco partenti e, alle 14 di venerdì 26, la cerimonia di partenza in Piazza del Popolo sancirà l’inizio ufficiale del Rally. Le vetture faranno rotta verso la “Tula-Erula” (12,32km, partenza ore 14.43 e 17.17), speciale da ripetere due volte dopo un riordino intermedio a Erula alle 15.08. Dopo il secondo passaggio, le auto rientreranno a Berchidda e si dirigeranno prima in assistenza (via del Vermentino, ore 18.33) e poi, dalle 19.15, al riordino notturno al Campo sportivo.

La giornata del sabato si aprirà alle 8.45 con un ingresso in parco assistenza, poi gli equipaggi saranno impegnati nel primo passaggio sulle speciali “Oschiri” (7,28km, ore 9.33) e “Terranova” (14,73km, 10.47), una novità dell’edizione 2025 che è però il gradito ritorno di una classica. Completato il primo giro, i concorrenti torneranno a Berchidda per il riordino al Campo sportivo (11.39) e per l’ingresso in assistenza (12.19) prima dello sprint finale. Alle 13.22, le vetture saranno di nuovo allo start della speciale “Oschiri 2” e, alle 14.36, della prova “Terranova 2”, poco più di 20km che decreteranno chi, alle 15.30, salirà sul podio tricolore di Piazza del Popolo.

Il presidente della Rassinaby Racing Pietro Calvia ha scelto una poetica similitudine per fare il punto della situazione: «Visto che la nostra gara prende il nome anche da una delle eccellenze enologiche del territorio, vorrei fare una similitudine con la maturazione delle uve. In questo periodo il Vermentino inizia l’invaiatura, gli acini cominciano a colorarsi del tipico colore dorato e i vignaioli curano e coccolano i propri grappoli che stanno arrivando a maturazione prima della vendemmia che sarà a settembre, proprio nel periodo del rally. E, come loro si stanno prendendo cura delle proprie uve, così noi stiamo curando i dettagli del nostro Rally dei Nuraghi e del Vermentino, che quest’anno avrà come novità sostanziali il ritorno della prova di Terranova, che non si disputa da un po’ di anni, e il riordino a Erula nella giornata del venerdì».

